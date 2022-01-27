Український артист Дмитро Монатик разом із дружиною показав парні татуювання.

На особистій сторінці в Instagram Ірина Монатик оприлюднила романтичне селфі з відпочинку на Мальдівах.

У кадрі подружжя цілується на тлі океану, а також демонструє свої парні татуювання на шиї у вигляді знака нескінченності.

– Кохання обов’язково врятує світ, – підписала нове фото Ірина.

У коментарях користувачі мережі засипали подружжя компліментами, зазнавчиши, що Ірина та Дмитро їх дуже надихають.

Які ж ви круті! Щастя вашій сім’ї!

Ви такі неймовірні! Дякуємо за приклад.

Захоплююсь! Нехай це триває вічно!

Як це мило! Дуже рідко можна побачити такі фото у вас.

Які ви класні, молодці! Нехай так буде завжди.

Неймовірні і прекрасні! Дякую за натхнення!

Навіть тату однакові!

Як романтично, – пишуть у мережі.

Нагадаємо, що артист вирушив на Мальдіви після гастрольного туру США, який завершився аншлагом у Нью-Йорку.

Під час фінального концерту Монатик вперше вивів своїх синів на сцену. Разом із зірковим татом та всією командою Данило та Платон вклонилися публіці. Виконавець сказав, що цей тур став незабутнім і він вдячний кожному, хто відвідав JoMo і разом із ними створював безцінні емоції.