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Як романтично: Монатик з дружиною показали парні тату на Мальдівах

27 Січня 2022, 14:24
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Монатик с женой
Джерело: Ірина Монатик

Український артист Дмитро Монатик разом із дружиною показав парні татуювання.

На особистій сторінці в Instagram Ірина Монатик оприлюднила романтичне селфі з відпочинку на Мальдівах.

У кадрі подружжя цілується на тлі океану, а також демонструє свої парні татуювання на шиї у вигляді знака нескінченності.

– Кохання обов’язково врятує світ, – підписала нове фото Ірина.

У коментарях користувачі мережі засипали подружжя компліментами, зазнавчиши, що Ірина та Дмитро їх дуже надихають.

  • Які ж ви круті! Щастя вашій сім’ї!
  • Ви такі неймовірні! Дякуємо за приклад.
  • Захоплююсь! Нехай це триває вічно!
  • Як це мило! Дуже рідко можна побачити такі фото у вас.
  • Які ви класні, молодці! Нехай так буде завжди.
  • Неймовірні і прекрасні! Дякую за натхнення!
  • Навіть тату однакові!
  • Як романтично, – пишуть у мережі.

Нагадаємо, що артист вирушив на Мальдіви після гастрольного туру США, який завершився аншлагом у Нью-Йорку.

Під час фінального концерту Монатик вперше вивів своїх синів на сцену. Разом із зірковим татом та всією командою Данило та Платон вклонилися публіці. Виконавець сказав, що цей тур став незабутнім і він вдячний кожному, хто відвідав JoMo і разом із ними створював безцінні емоції.

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Теги
Дмитро Монатик , татуювання
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