Український мультиартист Monatik (Дмитро Монатик) уперше вивів своїх синів на сцену. На цей крок виконавець наважився на концерті у Нью-Йорку.

З початку року у Монатика розпочався тур по США, так, його концерт у Нью-Йорку став завершальним у цьому списку. Виступ пройшов із аншлагом, а наприкінці артист взагалі вивів синів – Данила та Платона – на сцену. Разом із зірковим татом хлопці вклонилися публіці.

– Нью-Йорк, так вмієш лише ти. Дякую від душі! Це було так голосно! Так яскраво! Ми по-справжньому засяяли, а Даня та Платон уперше побачили шановану аудиторію зі сцени, – написав Дмитро в Instagram.

Виконавець сказав, що цей тур став незабутнім і він вдячний кожному, хто відвідав JoMo і разом із ними створював ці безцінні емоції.

– Щиро сподіваємося, що незабаром побачимося знову, щасливі та здорові, – підсумував Дмитро.

Підписники подякували Монатику за тур, зазначивши професіоналізм команди та самого артиста. Також дехто висловив надію побувати на концерті Дмитра.

Тур мрії кожного музиканта. Майданчики, концерти, світло, звук. Нереальна команда, нереальний артист!

Один із найкращих моментів у шоу!

Найкраща команда українського шоу-бізнесу. Пишаємося.

Тотальне захоплення та гордість за такий успіх.

Було неймовірно.

Неймовірно талановитий. Дякую! – пишуть у коментарях Монатика.

Нагадаємо, що вперше Дмитро Монатик показав своїх синів у квітні 2021 року. До цього артист їх ретельно приховував, проте сказав, що настав час знайомитись із публічністю.