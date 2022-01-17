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Монатик зібрав аншлаг на Таймс-сквер і вивів на сцену синів

17 Січня 2022, 12:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Монатик
Джерело: Monatik

Український мультиартист Monatik (Дмитро Монатик) уперше вивів своїх синів на сцену. На цей крок виконавець наважився на концерті у Нью-Йорку.

З початку року у Монатика розпочався тур по США, так, його концерт у Нью-Йорку став завершальним у цьому списку. Виступ пройшов із аншлагом, а наприкінці артист взагалі вивів синів – Данила та Платона – на сцену. Разом із зірковим татом хлопці вклонилися публіці.

– Нью-Йорк, так вмієш лише ти. Дякую від душі! Це було так голосно! Так яскраво! Ми по-справжньому засяяли, а Даня та Платон уперше побачили шановану аудиторію зі сцени, – написав Дмитро в Instagram.

Виконавець сказав, що цей тур став незабутнім і він вдячний кожному, хто відвідав JoMo і разом із ними створював ці безцінні емоції.

– Щиро сподіваємося, що незабаром побачимося знову, щасливі та здорові, – підсумував Дмитро.

Підписники подякували Монатику за тур, зазначивши професіоналізм команди та самого артиста. Також дехто висловив надію побувати на концерті Дмитра.

  • Тур мрії кожного музиканта. Майданчики, концерти, світло, звук. Нереальна команда, нереальний артист!
  • Один із найкращих моментів у шоу!
  • Найкраща команда українського шоу-бізнесу. Пишаємося.
  • Тотальне захоплення та гордість за такий успіх.
  • Було неймовірно.
  • Неймовірно талановитий. Дякую! – пишуть у коментарях Монатика.
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Нагадаємо, що вперше Дмитро Монатик показав своїх синів у квітні 2021 року. До цього артист їх ретельно приховував, проте сказав, що настав час знайомитись із публічністю.

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