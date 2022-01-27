Украинский артист Дмитрий Монатик вместе с супругой показал парные татуировки.

На личной странице в Instagram Ирина Монатик обнародовала романтическое селфи с отдыха на Мальдивах.

В кадре супруги целуются на фоне океана, а также демонстрируют свои парные татуировки на шее в виде знака бесконечности.

– Любовь обязательно спасет мир, – подписала новое фото Ирина.

В комментариях пользователи сети засыпали супругов комплиментами, отметив, что Ирина и Дмитрий очень вдохновляют.

Какие вы крутые! Счастья вашей семье!

Вы такие невероятные! Спасибо за пример.

Восхищаюсь! Пусть это длится вечно!

Как это мило! Очень редко можно увидеть такие фото у вас.

Какие вы классные, молодцы! Пусть будет так всегда.

Невероятные и прекрасные! Спасибо за вдохновение!

Даже тату одинаковые!

Как романтично, – пишут в сети.

Напомним, что артист отправился на Мальдивы после гастрольного тура по США, который завершился аншлагом в Нью-Йорке.

Во время финального концерта Монатик впервые вывел своих сыновей на сцену. Вместе со звездным папой и всей командой Даниил и Платон поклонились публике. Исполнитель сказал, что этот тур стал незабываемым и он благодарен каждому, кто посетил JoMo и вместе с ними создавал бесценные эмоции.