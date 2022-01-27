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Как романтично: Монатик с женой показали парные тату на Мальдивах

27 января 2022, 14:24
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Монатик с женой
Источник: Ирина Монатик

Украинский артист Дмитрий Монатик вместе с супругой показал парные татуировки.

На личной странице в Instagram Ирина Монатик обнародовала романтическое селфи с отдыха на Мальдивах.

В кадре супруги целуются на фоне океана, а также демонстрируют свои парные татуировки на шее в виде знака бесконечности.

– Любовь обязательно спасет мир, – подписала новое фото Ирина.

В комментариях пользователи сети засыпали супругов комплиментами, отметив, что Ирина и Дмитрий очень вдохновляют.

  • Какие вы крутые! Счастья вашей семье!
  • Вы такие невероятные! Спасибо за пример.
  • Восхищаюсь! Пусть это длится вечно!
  • Как это мило! Очень редко можно увидеть такие фото у вас.
  • Какие вы классные, молодцы! Пусть будет так всегда.
  • Невероятные и прекрасные! Спасибо за вдохновение!
  • Даже тату одинаковые!
  • Как романтично, – пишут в сети.

Напомним, что артист отправился на Мальдивы после гастрольного тура по США, который завершился аншлагом в Нью-Йорке.

Во время финального концерта Монатик впервые вывел своих сыновей на сцену. Вместе со звездным папой и всей командой Даниил и Платон поклонились публике. Исполнитель сказал, что этот тур стал незабываемым и он благодарен каждому, кто посетил JoMo и вместе с ними создавал бесценные эмоции.

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Теги
Дмитрий Монатик , татуювання
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