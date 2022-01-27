Украинский артист Дмитрий Монатик вместе с супругой показал парные татуировки.
На личной странице в Instagram Ирина Монатик обнародовала романтическое селфи с отдыха на Мальдивах.
В кадре супруги целуются на фоне океана, а также демонстрируют свои парные татуировки на шее в виде знака бесконечности.
– Любовь обязательно спасет мир, – подписала новое фото Ирина.
В комментариях пользователи сети засыпали супругов комплиментами, отметив, что Ирина и Дмитрий очень вдохновляют.
- Какие вы крутые! Счастья вашей семье!
- Вы такие невероятные! Спасибо за пример.
- Восхищаюсь! Пусть это длится вечно!
- Как это мило! Очень редко можно увидеть такие фото у вас.
- Какие вы классные, молодцы! Пусть будет так всегда.
- Невероятные и прекрасные! Спасибо за вдохновение!
- Даже тату одинаковые!
- Как романтично, – пишут в сети.
Напомним, что артист отправился на Мальдивы после гастрольного тура по США, который завершился аншлагом в Нью-Йорке.
Во время финального концерта Монатик впервые вывел своих сыновей на сцену. Вместе со звездным папой и всей командой Даниил и Платон поклонились публике. Исполнитель сказал, что этот тур стал незабываемым и он благодарен каждому, кто посетил JoMo и вместе с ними создавал бесценные эмоции.