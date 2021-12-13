Українська співачка Настя Каменських розповіла про своє харчування перед Новим роком.

Артистка зазначила, що перед святами це питання є вкрай актуальним, оскільки попереду на всіх чекають застілля та великий вибір їжі.

Якщо ви хочете привести себе в форму, то головне правило Каменських – не можна голодувати та урізати раціон сильно та різко. Харчування має залишатися збалансованим, інакше це стрес для організму, від якого зовнішній вигляд не покращується.

– Якщо ви щодня їсте солодке, не потрібно одразу прибирати його. Краще замінити не корисні солодощі корисними – фруктами. Але й ними можна перебрати за калоріями, – зауважила Настя.

Виконавиця наголосила, що важлива міра – кілька мандарин на день, хурма, жменя винограду. Варто пам’ятати, що в усіх фруктах є цукор, тому їх краще вживати до 16.00.

Артистка зазначила, що не варто пропускати прийоми їжі. А правило не їсти після 18.00 працює тільки якщо ви лягаєте спати в 21.00-22.00. Вечеря має бути за три-чотири години до сну.

– Постарайтеся рідше їсти не вдома. Я сама обожнюю кудись вибратися, але у закладах їжа частіше калорійніша, жирніша, солодша. Не соромтеся просити технологічну карту страв, де вказана їхня харчова цінність, – сказала Каменських.

Нещодавно Настя Каменських показала себе в 18 років. На знімку артистка позує в басейні разом зі своєю найкращою подругою Анною Андрійчук. На Насті бікіні блакитного кольору.

Підписники оцінили архівне фото Каменських, наголосивши, що дівчата з того часу практично не змінилися.