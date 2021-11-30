Українська співачка Настя Каменських оприлюднила архівне фото, на якому їй 18 років.

Артистка поділилася знімком на честь дня народження своєї найкращої подруги, дизайнера та екс-дружини Олексія Завгороднього (Позитив) Анни Андрійчук. У кадрі дівчата позують у роздільних купальниках у басейні. На Насті бікіні блакитного кольору.

Каменських наголосила, що їй на цьому фото 18 років, а її подрузі – 16. Сьогодні, 30 листопада, Анні виповнилося 32 роки.

Підписники оцінили архівне фото Каменських, наголосивши, що вони практично не змінилися.

Які класні дівчата!

Взагалі не змінилися!

Класно, така дружба!

Начебто вчора сфотографувалися.

Яке диво.

Дівчата зовсім не змінилися.

Які дівчата! – Пишуть у коментарях Каменських.

Артистка часто радує шанувальників відвертими знімками в купальниках. Нещодавно Каменських знову поділилася фото з відпочинку, на якому постала у крихітному червоному бікіні, що ледве прикрив її інтимні місця.

Не всі підписники були в захваті від таких фото, деякі зазначали, що одноманітні кадри вже починають набридати. Хтось взагалі заявив про те, що артистка використовує фотошоп.

Пильний погляд підписників завжди прикутий до фігури співачки. Так, Настю Каменських розкритикували за зайву вагу після публікації фото в джинсах.