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Ти в мене така кайфова: Каменських станцювала з мамою та хресною

7 Грудня 2021, 17:36
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Ти в мене така кайфова: Каменських станцювала з мамою та хресною

Популярна українська співачка Настя Камських опублікувала відео, на якому запалює в компанії своєї мами Лідії Каменський та хрещеної Алли Кудлай.

До речі, обидві мами Настя – співачки.

– Люблю свою маму через те, що вона моя мама. І просто обожнюю за те, що вона мені ще й найкраща подруга – і в клуб зі мною поїде, і TikTok запише, і розвеселить своїми жартами чи історіями із життя. Лідочка, дякую, що ти в мене така кайфова, – підписала відео Настя Каменських.

До речі, про TikTok вона недаремно згадала, адже танцювали вони під трендовий сніпет у соціальній мережі. Йдеться про фрагмент пісні Levin – Sua Amiga Deu.

У коментарях багато хто зворушився таким стосункам у сім’ї Насті Каменських. Також деякі писали, що з якоюсь заздрістю дивляться на відео, тому що їхні батьки не готові настільки підтримувати.

Що користувачі пишуть у коментарях:

  • Мама дуже гарна.
  • Мамочка супер і хрещена не промах.
  • Мама у темі.
  • Алла Кудлай теж у темі.
  • Як вам пощастило.
  • Круто, коли мама підтримує у всьому. Моя б у житті не погодилася на таке.
  • Красуні, заздрю ​​таким стосункам з мамою.
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Настя Каменських
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