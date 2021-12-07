Ти в мене така кайфова: Каменських станцювала з мамою та хресною

Популярна українська співачка Настя Камських опублікувала відео, на якому запалює в компанії своєї мами Лідії Каменський та хрещеної Алли Кудлай.

До речі, обидві мами Настя – співачки.

– Люблю свою маму через те, що вона моя мама. І просто обожнюю за те, що вона мені ще й найкраща подруга – і в клуб зі мною поїде, і TikTok запише, і розвеселить своїми жартами чи історіями із життя. Лідочка, дякую, що ти в мене така кайфова, – підписала відео Настя Каменських.

До речі, про TikTok вона недаремно згадала, адже танцювали вони під трендовий сніпет у соціальній мережі. Йдеться про фрагмент пісні Levin – Sua Amiga Deu.

У коментарях багато хто зворушився таким стосункам у сім’ї Насті Каменських. Також деякі писали, що з якоюсь заздрістю дивляться на відео, тому що їхні батьки не готові настільки підтримувати.

Що користувачі пишуть у коментарях: