Украинская певица Настя Каменских рассказала о своем питании перед Новый годом.

Артистка отметила, что перед праздниками этот вопрос крайне актуален, поскольку впереди всех ждут застолья и большой выбор еды.

Если вы хотите привести себя в форму, то главное правило Каменских — нельзя голодать и урезать рацион сильно и резко. Питание должно оставаться сбалансированным, иначе это стресс для организма, от которого внешний вид точно не улучшается.

— Если вы каждый день едите сладкое, не нужно сразу убирать его. Лучше заменить неполезные сладости полезными — фруктами. Но и ими можно перебрать по калориям, — отметила Настя.

Исполнительница подчеркнула, что важна мера — пару мандарин в день, хурма, горсть винограда. Стоит помнить о том, что во всех фруктах есть сахар, поэтому их лучше употреблять до 16.00.

Артистка отметила, что не стоит пропускать приемы пищи. А правило не есть после 18.00 работает только если вы ложитесь спать в 21.00-22.00. Ужин должен быть за три-четыре часа до сна.

— Постарайтесь реже есть не дома. Я сама обожаю куда-то выбраться, но в заведениях пища чаще калорийнее, жирнее, слаще. Не стесняйтесь спрашивать технологичную карту блюд, где указана их пищевая ценность, — сказала Каменских.

Недавно Настя Каменских показала себя в 18 лет. На снимке артистка позирует в бассейне вместе со своей лучшей подругой Анной Андрийчук. На Насте бикини голубого цвета.

Подписчики оценили архивное фото Каменских, отметив, что девушки с тех пор практически не изменились.