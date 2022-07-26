Співачка Анастасія Приходько висловилася про чоловіків-артистів, які під час повномасштабної війни в Україні перебувають за кордоном. Виконавиця запитала – як їх приймати після перемоги.

Своїми думками артистка поділилася в Facebook, зазначивши, що мала розмову з другом на цю тему.

– Як приймати наших чоловіків у момент перемоги, які свого часу виїхали за кордон під час повномасштабної війни? Всі люди виходять на вулицю, обіймають одне одного та вітають із перемогою, і поруч стоїть Потап, Влад Яма, Monatik та інші. Мені казати їм – вітаю з перемогою? Або говорити – я така рада, що ви повернулися. Або – о, як чудово, що ми всі разом? – Написала Настя.

Вона також припустила, що їх можна обійняти та підтримати словами, зазначивши, як важко їм було за кордоном.

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– У мене є одна версія як їх можна називати – чангалісти, – наголосила Приходько.

Зазначимо, чангаліст – нахлібник, непроханий гість.

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Анастасія Приходько за час повномасштабної війни в Україні висловилася вже про багатьох колег по сцені. Артистка не приховує своїх емоцій і не боїться реакції на гучні слова.

Так, нещодавно Приходько різко висловилася про музичного продюсера Потапа. Вона назвала його – рідкісним л***ом, а не людиною, зазначивши, що зараз він намагається бути патріотом.

Фото: Анастасія Приходько