Співачка Анастасія Приходько жорстко висловилася про музичного продюсера Потапа.

У Facebook виконавиця зробила репост старої новини про артиста та його дружину, співачку Насту Каменських, над якою залишила короткий надпис.

– Рідкісне л**но, а не людина! Л**но і крапка, – написала Приходько.

Зараз дивляться

Підписники артистки не зрозуміли, чому Анастасія так відгукується про свого колегу, і вирішили уточнити в коментарях, що тому посприяло.

– Він як людина повне л**но! Зараз він каже моїми словами 2014 року, а коли ми з ним перетнулися в Палаці Україна, він мене образив… За що був посланий на**й, – пояснила Настя.

Вона додала, що тоді Потап бігав і налаштовував усіх проти неї, а також некрасиво відгукувався про неї серед колег нібито за її дії проти Росії.

– Зараз намагаєшся бути патріотом, забувши про те, як у Кремлі знімав штани! Л**но? Л**но… Мені гидко читати ці пости дволикої людини! Я йому не вірю і пробачати за жалюгідні літери не буду, – підсумувала Приходько.

Інший користувач зазначив, що Потап не може наразі приїхати в Україну та давати концерти, оскільки триває повномасштабна війна. А також додав, що з 2014 року він не виступав у РФ.

– Він такий, що навіть української мови не заслуговує. Л**но, – відрізала Настя.

Зазначимо, що ще до початку російсько-української війни продюсер разом із дружиною опинився в Іспанії. Наразі Каменських активно виступає на благодійних концертах на підтримку України, а Потап їздить із нею та веде інформаційну війну.

Раніше під роздачу Анастасії Приходько потрапила Тіна Кароль та Макс Барських. Останній тривалий час виступав у країні-агресорі.

Тіну Кароль виконавиця присоромила за те, що та висловилася про артистів, які виступали у Росії до війни в Україні, завуальовано в Instagram замість того, щоб сказати їм все в обличчя.

Фото: Анастасія Приходько