Певица Анастасия Приходько высказалась о мужчинах-артистах, которые во время полномасштабной войны в Украине находятся за границей. Исполнительница задалась вопросом — как их принимать после победы.

Своими мыслями артистка поделилась в Facebook, отметив, что у нее был разговор с другом на эту тему.

— Как принимать наших мужчин в момент победы, которые в свое время уехали за границу во время полномасштабной войны? Все люди выходят на улицу, обнимают друг друга и поздравляют с победой, и рядом стоит Потап, Влад Яма, Monatik и так далее. Мне говорить им — поздравляю с победой? Или говорить — я так рада, что вы вернулись. Или — о, как здорово, что мы все вместе? — Написала Настя.

Она также предположила, что их можно обнять и поддержать словами, отметив, как тяжело им было за границей.

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— У меня есть одна версия как их можно называть — чангалисты, — подчеркнула Приходько.

Отметим, чангалист — нахлебник, незваный гость.

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Анастасия Приходько за время полномасштабной войны в Украине высказалась уже о многих коллегах по сцене. Артистка не скрывает своих эмоций и не боится реакции на громкие слова.

Так, недавно Приходько резко высказалась о музыкальном продюсере Потапе. Она назвала его — редким г***ом, а не человеком, отметив, что сейчас он пытается быть патриотом.

Фото: Анастасия Приходько