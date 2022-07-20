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Monatik повернувся в Україну та дав концерт у київському метро

20 Липня 2022, 22:56
Юля Захарченко редакторка стрічки
Monatik повернувся в Україну та дав концерт у київському метро

Співак і композитор Monatik повернувся в Україну та дав концерт у київському метро. Під час виступу прозвучали пісні, написані під час повномасштабної війни, попурі з відомих композицій, кавер на Старі фотографії Скрябіна та У цю темну ніч Миколи Мозгового.

Monatik одягнув на концерт чорний костюм з жовтою шапкою, а ліворуч він прикріпив синьо-жовте серце.

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Крім нього, інші українські артисти виступили на станції метро Майдан Незалежності для медиків, військових, поліції, ДСНС та інших людей, які наближають перемогу України.

Серед них український гурт Без обмежень, який постійно співає для наших захисників у різних містах, а також збирає благодійні концерти для допомогти ЗСУ.

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Теги
Monatik Без обмежень Київський метрополітен
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