Представники України на Євробаченні 2022, гурт Kalush Orchestra в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розказали, чи вийшли б вони на конкурсну сцену, якби РФ не дискваліфікували, та чому варто проводити такі заходи в Європі, попри війну.

Kalush Orchestra представляють Україну на Євробаченні-2022 з піснею Stefania. 10 травня відбувся перший півфінал конкурсу, під час якого колектив виступив під шостим номером і пройшов у фінал, який запланований на 14 травня.

– Якби Росію не дискваліфікували, чи вийшли б ви на сцену Євробачення-2022?

– Ми схиляємось до того, що коли береш участь у будь-якому конкурсі, не замислюєшся про те, з якої країни учасник. Насамперед оцінюєш його конкурсну роботу.

Але ми вважаємо, що рішення про виключення Росії з конкурсу є правильним з огляду на війну, яку РФ веде в Україні сьогодні.

– З ким із учасників Євробачення 2022 року ви б хотіли колаборацію?

– Ми були раді познайомитися з лідером гурту The Rusmus Лаурі Юлененом. Кожен, напевно, чув їхні пісні, і ми були у захваті від спільного виконання пісні Stefania. Також ми заспівали разом із учасником із Польщі – Крістіаном Охманом.

– Як ви оцінюєте свої сили? Чи має Євробачення залишатися поза війною?

– Ми віримо в нашу пісню, в нашу культуру, і впевнені, що вона заслуговує на своє місце в цьому конкурсі.

– Які найбільш незвичайні коментарі чули про себе від іноземців?

– Why on earth he’s wearing a pink hat every single time? (Чому він щоразу носить рожевий капелюх?)

– Чому, незважаючи на війну в Європі, важливо проводити такий конкурс?

– На нас зараз – велика відповідальність, адже сьогодні ми голос своєї країни. Хочемо всім показати, що наша музика красива своєю індивідуальністю та справжністю, і підняти ще більше силу духу нашого народу.