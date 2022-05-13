Російські хакери погрожують завадити перемозі українського гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022.

Угруповання Killnet загрожує DDOS-атаками. Так, у своєму Telegram-каналі хакери, які раніше вже заважали роботі системи, залишили послання з логотипом Євробачення.

– Ви не можете голосувати онлайн. Можливо, винні в усьому будуть наші DDOS-атаки, – написали вони в повідомленні.

Раніше Росію усунули від участі в Євробаченні 2022. Європейський мовний союз (EBU) оголосив, що жоден російський виконавець не братиме участі в міжнародному пісенному конкурсі.

Також низка країн виступила проти участі РФ у Євробаченні, серед яких Швеція, Данія, Норвегія, Литва, Нідерланди та інші.

Нагадаємо, що 10 та 12 травня в італійському місті Турин пройшли перший та другий півфінали Євробачення. 14 травня відбудеться фінал. Букмекери прогнозують перемогу представників України.