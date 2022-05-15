15 Травня 2022, 03:24 Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle

Гурт Kalush Orchestra з України перемогли на Євробаченні 2022. Судді дали Україні 192 бали, тоді як глядачі – 439 бали. У загальному заліку Kalush Orchestra отримали 631 бал. Як голосували журі та глядачі з різних країн – результати голосування у фіналі Євробачення 2022 в матеріалі. Як голосували глядачі в фіналі Євробачення 2022 12 балів: Італія, Франція, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Велика Британія, Данія, Німеччина, Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Азербайджан, Болгарія, Молдова, Чехія, Грузія, Сан-Маріно, Австралія, Бельгія, Кіпр, Нідерланди, Швеція, Ізраїль, Португалія, Норвегія, Фінляндія. 10 балів: Словенія, Хорватія, Чорногорія, Румунія, Швейцарія, Албанія, Вірменія, Греція. 8 балів: Північна Македонія, Мальта. 7 балів: Сербія. Як голосували судді в фіналі Євробачення 2022 12 балів: Польща, Литва, Латвія, Румунія, Молдова. 10 балів: Франція, Ісландія, Німеччина. 8 балів: Словенія, Португалія, Хорватія. 7 балів: Ізраїль, Кіпр, Албанія, Австралія. 6 балів: Вірменія, Азербайджан, Бельгія, Чорногорія, Грузія. 5 балів: Данія. 4 бали: Чехія. 3 бали: Швейцарія, Норвегія, Ірландія. 2 бали: Сан-Марино. Читайте також: Наступне Євробачення – в Криму: реакція мережі на перемогу Kalush Orchestra

Джерело Eurovision

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