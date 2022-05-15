Гурт Kalush Orchestra з України перемогли на Євробаченні 2022.
Судді дали Україні 192 бали, тоді як глядачі – 439 бали. У загальному заліку Kalush Orchestra отримали 631 бал.
Як голосували журі та глядачі з різних країн – результати голосування у фіналі Євробачення 2022 в матеріалі.
Як голосували глядачі в фіналі Євробачення 2022
12 балів: Італія, Франція, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Велика Британія, Данія, Німеччина, Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Азербайджан, Болгарія, Молдова, Чехія, Грузія, Сан-Маріно, Австралія, Бельгія, Кіпр, Нідерланди, Швеція, Ізраїль, Португалія, Норвегія, Фінляндія.
10 балів: Словенія, Хорватія, Чорногорія, Румунія, Швейцарія, Албанія, Вірменія, Греція.
8 балів: Північна Македонія, Мальта.
7 балів: Сербія.
Як голосували судді в фіналі Євробачення 2022
12 балів: Польща, Литва, Латвія, Румунія, Молдова.
10 балів: Франція, Ісландія, Німеччина.
8 балів: Словенія, Португалія, Хорватія.
7 балів: Ізраїль, Кіпр, Албанія, Австралія.
6 балів: Вірменія, Азербайджан, Бельгія, Чорногорія, Грузія.
5 балів: Данія.
4 бали: Чехія.
3 бали: Швейцарія, Норвегія, Ірландія.
2 бали: Сан-Марино.