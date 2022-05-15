Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Музика

Як голосували журі та глядачі за Україну в фіналі Євробачення 2022

15 Травня 2022, 03:24
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Kalush Orchestra
Джерело: Kalush

Гурт Kalush Orchestra з України перемогли на Євробаченні 2022.

Судді дали Україні 192 бали, тоді як глядачі – 439 бали. У загальному заліку Kalush Orchestra отримали 631 бал.

Як голосували журі та глядачі з різних країн – результати голосування у фіналі Євробачення 2022 в матеріалі.

Як голосували глядачі в фіналі Євробачення 2022

12 балів: Італія, Франція, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Велика Британія, Данія, Німеччина, Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Азербайджан, Болгарія, Молдова, Чехія, Грузія, Сан-Маріно, Австралія, Бельгія, Кіпр, Нідерланди, Швеція, Ізраїль, Португалія, Норвегія, Фінляндія.

10 балів: Словенія, Хорватія, Чорногорія, Румунія, Швейцарія, Албанія, Вірменія, Греція.

8 балів: Північна Македонія, Мальта.

7 балів: Сербія.

Як голосували судді в фіналі Євробачення 2022

12 балів: Польща, Литва, Латвія, Румунія, Молдова.

10 балів: Франція, Ісландія, Німеччина.

8 балів: Словенія, Португалія, Хорватія.

7 балів: Ізраїль, Кіпр, Албанія, Австралія.

6 балів: Вірменія, Азербайджан, Бельгія, Чорногорія, Грузія.

5 балів: Данія.

4 бали: Чехія.

3 бали: Швейцарія, Норвегія, Ірландія.

2 бали: Сан-Марино.

Читайте також:
КалушНаступне Євробачення – в Криму: реакція мережі на перемогу Kalush Orchestra

Джерело
Eurovision
Теги
Kalush, Євробачення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь