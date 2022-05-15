Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Музыка

Как голосовали жюри и зрители за Украину в финале Евровидения 2022

15 мая 2022, 03:24
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Kalush Orchestra
Источник: Kalush

Группа Kalush Orchestra из Украины победила на Евровидении 2022.

Судьи дали Украине 192 балла, тогда как зрители – 439 балла. В общем зачете Kalush Orchestra получили 631 балл.

Как голосовали жюри и зрители из разных стран – результаты голосования в финале Евровидения 2022 в материале.

Как голосовали зрители в финале Евровидения 2022

12 баллов: Италия, Франция, Ирландия, Исландия, Испания, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Азербайджан, Болгария, Молдова, Чехия, Грузия, Сан-Марино, Австралия, Бельгия, Кипр, Нидерланды, Швеция, Израиль, Португалия, Норвегия, Финляндия.

10 баллов: Словения, Хорватия, Черногория, Румыния, Швейцария, Албания, Армения, Греция.

8 баллов: Северная Македония, Мальта.

7 баллов: Сербия.

Как голосовали судьи в финале Евровидения 2022

12 баллов: Польша, Литва, Латвия, Румыния, Молдова.

10 баллов: Франция, Исландия, Германия.

8 баллов: Словения, Португалия, Хорватия.

7 баллов: Израиль, Кипр, Албания, Австралия.

6 баллов: Армения, Азербайджан, Бельгия, Черногория, Грузия.

5 баллов: Дания.

4 балла: Чехия.

3 балла: Швейцария, Норвегия, Ирландия.

2 балла: Сан-Марино.

Читайте также:
КалушСледующее Евровидение — в Крыму: реакция сети на победу Kalush Orchestra

Источник
Eurovision
Теги
Kalush, Евровидение
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь