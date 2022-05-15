Группа Kalush Orchestra из Украины победила на Евровидении 2022.
Судьи дали Украине 192 балла, тогда как зрители – 439 балла. В общем зачете Kalush Orchestra получили 631 балл.
Как голосовали жюри и зрители из разных стран – результаты голосования в финале Евровидения 2022 в материале.
Как голосовали зрители в финале Евровидения 2022
12 баллов: Италия, Франция, Ирландия, Исландия, Испания, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Азербайджан, Болгария, Молдова, Чехия, Грузия, Сан-Марино, Австралия, Бельгия, Кипр, Нидерланды, Швеция, Израиль, Португалия, Норвегия, Финляндия.
10 баллов: Словения, Хорватия, Черногория, Румыния, Швейцария, Албания, Армения, Греция.
8 баллов: Северная Македония, Мальта.
7 баллов: Сербия.
Как голосовали судьи в финале Евровидения 2022
12 баллов: Польша, Литва, Латвия, Румыния, Молдова.
10 баллов: Франция, Исландия, Германия.
8 баллов: Словения, Португалия, Хорватия.
7 баллов: Израиль, Кипр, Албания, Австралия.
6 баллов: Армения, Азербайджан, Бельгия, Черногория, Грузия.
5 баллов: Дания.
4 балла: Чехия.
3 балла: Швейцария, Норвегия, Ирландия.
2 балла: Сан-Марино.