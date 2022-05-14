Український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні 2022. Колектив виступав на міжнародному пісенному конкурсі з композицією Stefania.
Букмекери прогнозували перемогу саме нашим представникам і недарма. Пісня Stefania набула широкої популярності і стала певним гімном повномасштабної війни, яку РФ розпочала в нашій країні.
Перемогу України на Євробаченні 2022 очікували, здавалося б, практично всі. Як у мережі відреагували на перемогу Kalush Orchestra – далі в матеріалі.
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав у своєму Telegram, що не сумнівався у тому, що репери займуть перше місце. Також він сказав, що це одна з перемог, оскільки найголовніша на нас ще чекає.
– Сміливість – це бути українцем. Це не упускати жодної можливості, щоб сказати світові правду. Пишаємося! Дякую за підтримку, світ! Починаємо думати, де саме в Україні проводитимемо Євробачення 2023, – написав Ткаченко.
Привітав наших представників і президент Володимир Зеленський, наголосивши, що мужність українців вражає весь світ. Також він висловив упевненість у тому, що незабаром настане найголовніша перемога для України.
– Ми зробимо все, щоб одного разу учасників та гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований! Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! – написав Володимир Зеленський.
Політик Микола Кулеба також написав у своєму Facebook про перемогу Kalush Orchestra, зазначивши, що ми всі пишаємося ними.
– Дякую за ваш заклик врятувати Азовсталь! За те, що сміливість триматиме не лише музичний, а й інформаційний фронт. Розчищаємо Україну від рашистського сміття та готуємось до Євробачення 2023 в Україні! – написав він.
Весь інтернет заповнений новинами про перемогу українських реперів – користувачі мережі залишають приємні слова.
– Сьогодні ввечері ваша пісня підкорила наші серця.
Congratulations #KalushOrchestra for winning #Eurovision
Tonight your song won our heart ???????? pic.twitter.com/oOBuWRVLZ9
— Політолог Кекс (@Keks_politolog) May 14, 2022
– Kalush Orchestra. Україна. Євробачення 2022.
#KalushOrchestra #Ukraine #ESC2022 pic.twitter.com/XwRgFp8v4C
— natkul (@natalia_kulenko) May 14, 2022
– Чекаємо наступного року. Перемога за нами в усіх напрямках!
Чекаємо всіх наступного року!!!!
Перемога за нами у всіх напрямках ????????#Eurovision #SaveAzovstal #KalushOrchestra pic.twitter.com/wUctAL9qgx
— ex_risu_sole ???? (@Anytnelav8) May 14, 2022
– Все буде Україна! Я плачу!
Все буде Україна #SaveAzovstal #KalushOrchestra #ESC2022 #Eurovision #EUROVISION #Україна
Я плачу ???? pic.twitter.com/INl8mEzLH5
— Anastasia Grushchuk (@AGrushchuk10) May 14, 2022
Чимало реакцій залишають користувачі мережі і в коментарях Kalush Orchestra в Instagram.
- Заслужена перемога!
- Ви найкращі! Дякуємо за перемогу та сміливість!
- Вітаю з перемогою, хлопці!
- Вся Україна пишається вами. Слава Україні!
- Плачу! Ви неймовірні!
- Це було дуже!
- Наступне Євробачення в Криму!
- Найбільша гордість усієї країни! Дякуємо за першу, але не останню перемогу! Далі – більше!
Нагадаємо, що Україна посідала перші місця на Євробаченні у 2004 та 2016 роках.