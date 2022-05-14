Український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні 2022. Колектив виступав на міжнародному пісенному конкурсі з композицією Stefania.

Букмекери прогнозували перемогу саме нашим представникам і недарма. Пісня Stefania набула широкої популярності і стала певним гімном повномасштабної війни, яку РФ розпочала в нашій країні.

Перемогу України на Євробаченні 2022 очікували, здавалося б, практично всі. Як у мережі відреагували на перемогу Kalush Orchestra – далі в матеріалі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав у своєму Telegram, що не сумнівався у тому, що репери займуть перше місце. Також він сказав, що це одна з перемог, оскільки найголовніша на нас ще чекає.

– Сміливість – це бути українцем. Це не упускати жодної можливості, щоб сказати світові правду. Пишаємося! Дякую за підтримку, світ! Починаємо думати, де саме в Україні проводитимемо Євробачення 2023, – написав Ткаченко.

Привітав наших представників і президент Володимир Зеленський, наголосивши, що мужність українців вражає весь світ. Також він висловив упевненість у тому, що незабаром настане найголовніша перемога для України.

– Ми зробимо все, щоб одного разу учасників та гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований! Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! – написав Володимир Зеленський.

Політик Микола Кулеба також написав у своєму Facebook про перемогу Kalush Orchestra, зазначивши, що ми всі пишаємося ними.

– Дякую за ваш заклик врятувати Азовсталь! За те, що сміливість триматиме не лише музичний, а й інформаційний фронт. Розчищаємо Україну від рашистського сміття та готуємось до Євробачення 2023 в Україні! – написав він.

Весь інтернет заповнений новинами про перемогу українських реперів – користувачі мережі залишають приємні слова.

– Сьогодні ввечері ваша пісня підкорила наші серця.

Congratulations #KalushOrchestra for winning #Eurovision Tonight your song won our heart ???????? pic.twitter.com/oOBuWRVLZ9 — Політолог Кекс (@Keks_politolog) May 14, 2022

– Kalush Orchestra. Україна. Євробачення 2022.

– Чекаємо наступного року. Перемога за нами в усіх напрямках!

– Все буде Україна! Я плачу!

Чимало реакцій залишають користувачі мережі і в коментарях Kalush Orchestra в Instagram.

Заслужена перемога!

Ви найкращі! Дякуємо за перемогу та сміливість!

Вітаю з перемогою, хлопці!

Вся Україна пишається вами. Слава Україні!

Плачу! Ви неймовірні!

Це було дуже!

Наступне Євробачення в Криму!

Найбільша гордість усієї країни! Дякуємо за першу, але не останню перемогу! Далі – більше!

Нагадаємо, що Україна посідала перші місця на Євробаченні у 2004 та 2016 роках.