Українська співачка Тіна Кароль похвалилася розтяжкою. Зірка показала, як уміє робити шпагат.

В Instagram-stories виконавиця оприлюднила фото, на якому зображена під час тренування зі спини. Вона одягнена у спортивний костюм – сині лосини та топ.

У кадрі Тіна Кароль продемонструвала розтяжку. Лежачи на спині вона зробила шпагат, розгорнувши стопи в зворотний бік.

Шанувальники здивувалися гнучкості артистки та похвалили її за чудову фізичну форму.

Як це складно!

Оце так! Ось це гнучкість!

Що ще від вас очікувати?

Ого! Круто.

Гнучка, гарна, талановита! Круто! – Пишуть у коментарях під постом фан-акаунта.

Це не вперше, коли виконавиця демонструє свої спортивні здобутки. Нещодавно Тіна Кароль похвалилася своїми здобутками в йозі. Артистка опублікувала ролик, на якому показала, як робить дуже складні асани.

Її тренування відбуваються під наглядом тренера.

Слід зазначити, що Тіна Кароль регулярно займається спортом та підтримує свою фізичну форму. Раніше вона також показувала, як стрибає на скакалці. За словами зірки, вона може стрибати 40-45 хвилин.

Співачка сказала, що до такого результату прийшла не одразу, а починала з однієї хвилини.