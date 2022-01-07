Украинская певица Тина Кароль похвасталась растяжкой. Звезда показала, как умеет делать шпагат.
В Instagram-stories исполнительница обнародовала фото, на котором запечатлена во время тренировки со спины. Она одета в спортивный костюм — синие лосины и топ.
В кадре Тина Кароль продемонстрировала растяжку. Лежа на спине она сделала шпагат, развернув стопы в обратную сторону.
Поклонники удивились гибкости артистки и похвалили ее за прекрасную физическую форму.
- Как это сложно!
- Вот это да! Вот это гибкость!
- Что еще от вас можно ожидать?
- Ого! Круто.
- Гибкая, красивая, талантливая! Круто! — Пишут в комментариях под постом фан-аккаунта.
Это не впервые, когда исполнительница демонстрирует свои спортивные достижения. Недавно Тина Кароль похвасталась своими достижениями в йоге. Артистка опубликовала ролик, на котором показала, как делает очень сложные асаны.
Ее тренировки проходят под наблюдением тренера.
Следует отметить, что Тина Кароль регулярно занимается спортом и поддерживает свою физическую форму. Ранее она также показывала, как прыгает на скакалке. По словам звезды, она может прыгать 40-45 минут.
Певица сказала, что к такому результату пришла не сразу, а начинала с одной минуты.