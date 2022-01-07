Украинская певица Тина Кароль похвасталась растяжкой. Звезда показала, как умеет делать шпагат.

В Instagram-stories исполнительница обнародовала фото, на котором запечатлена во время тренировки со спины. Она одета в спортивный костюм — синие лосины и топ.

В кадре Тина Кароль продемонстрировала растяжку. Лежа на спине она сделала шпагат, развернув стопы в обратную сторону.

Поклонники удивились гибкости артистки и похвалили ее за прекрасную физическую форму.

Как это сложно!

Вот это да! Вот это гибкость!

Что еще от вас можно ожидать?

Ого! Круто.

Гибкая, красивая, талантливая! Круто! — Пишут в комментариях под постом фан-аккаунта.

Это не впервые, когда исполнительница демонстрирует свои спортивные достижения. Недавно Тина Кароль похвасталась своими достижениями в йоге. Артистка опубликовала ролик, на котором показала, как делает очень сложные асаны.

Ее тренировки проходят под наблюдением тренера.

Следует отметить, что Тина Кароль регулярно занимается спортом и поддерживает свою физическую форму. Ранее она также показывала, как прыгает на скакалке. По словам звезды, она может прыгать 40-45 минут.

Певица сказала, что к такому результату пришла не сразу, а начинала с одной минуты.