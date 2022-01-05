Про сина, допінг та дитинство: Тіна Кароль відповіла на каверзні запитання

Українська співачка Тіна Кароль вважає, що найпривабливіша частина її тіла – це мізки.

Про це вона розповіла у новому відео, яке виходило у неї раніше на Patreon.

Також співачка зазначила, що кожен дзвінок Веніаміна для неї – яскравий момент.

Кароль назвала ще п’ять речей, без яких не може жити.

– Без сина, без води, без співу, без знань. І п’яте – без кохання, – зазначила артистка.

За словами Тіни Кароль, у дитинстві вона слухала касети, які їй діставалися від старшого брата.

– Потім я навчилася користуватися платівками. У нас вдома часто грав Наутілус Помпіліус. Загалом, я росла більше у середовищі року та італійської музики, – поділилася співачка.

На відео вона зізналася, що їй вистачить сміливості на все.

– Я не смілива там, де нічого не знаю. А якщо я за щось беруся, то починаю втручатися у всі процеси. Ось тоді здобувається сміливість. Класно, коли ти базуєшся на знаннях, – наголосила Кароль.

За словами Кароль, вона ніколи не робила б нічого з того, що може позбавити її контролю.

– Допінги та все інше, що може вибити з контролю. Все зав’язане на мені. Я мама, виховую сина одна. Все, що ви бачите, це створено мною та командою людей, яка потребує стрижня від мене. Тому якщо я втрачу контроль, то все зруйнується. Я відповідальна перед тими, кого приручила і кого народила, – поділилася артистка.

За її словами, навіть якщо вона вирушить на безлюдний острів, то спочатку налаштує все так, щоб у її оточення життя було налагодженим.