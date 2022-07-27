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Я знаю себе в страху: Маша Єфросиніна зізналася, чому не повертається до України

27 Липня 2022, 14:24
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ефросинина

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про побачення зі своїм чоловіком і зізналася, чому не повертається до України.

В одному з останніх інтерв’ю зірка заявила, що бачилася зі своїм обранцем один раз з початку війни.

– На свій день народження я поїхала на кордон. Це був перший вантаж, який мій чоловік забирав у Європі – у нього була перепустка на два дні. У травні ми мали перше побачення в Польщі. Зараз він їде за другим вантажем, тому я лечу на всіх парах до Варшави, щоб знову побачити його, – зізналася Маша.

Єфросиніна також розповіла, чому не повертається до України.

Зараз дивляться

– Я дуже хочу, але мені дуже страшно за дітей. Я тут лише заради них. Знаю себе у страху – намагалася 5 тижнів жити під час війни. Стаю неефективною – все затьмарює материнський інстинкт. Я ходжу як у якомусь пузирі. Це не погано, і не добре – це факт, – додала телеведуча.

Маша вважає, що має дуже багато зобов’язань перед людьми, фондом, і просто скласти руки вона не може собі дозволити.

Раніше Єфросиніна розповіла про кризу у стосунках із чоловіком – уперше за 20 років цього року вони відзначили річницю знайомства не разом. Наприкінці березня вона з дітьми залишила країну, а її чоловік залишився в Україні. Це викликає складнощі.

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Війна в Україні Маша Єфросиніна
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