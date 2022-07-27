Телеведущая Маша Ефросинина рассказала о свиданиях со своим мужем и призналась, почему не возвращается в Украину.

В одном из последних интервью звезда заявила, что виделась со своим избранником все один раз с начала войны.

— На свой день рождения я поехала на границу. Это был первый груз, который мой муж забирал в Европе — у него был пропуск на два дня. В мае у нас было первое свидание в Польше. Сейчас он едет за вторым грузом, поэтому я лечу на всех парах в Варшаву, чтобы снова его увидеть, — призналась Маша.

Ефросинина также рассказала, почему не возвращается в Украину.

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— Я очень хочу, но мне очень страшно за детей. Я здесь только ради них. Знаю себя в страхе — пыталась 5 недель жить во время войны. Становлюсь неэффективной — все затмевает материнский инстинкт. Я хожу, как в каком-то пузыре. Это не плохо и не хорошо — это факт, — добавила телеведущая.

Маша считает, что у нее очень много обязательств перед людьми и фондом, поэтому она не может просто сложить руки.

Ранее Ефросинина рассказала о кризисе в отношениях с мужем — впервые за 20 лет они отметили годовщину знакомства не вместе. В конце марта она с детьми покинула страну, а ее муж остался в Украине.