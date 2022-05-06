Телеведущая Маша Ефросинина рассказала о кризисе в отношениях с мужем, предпринимателем Тимуром.

Ведущая отметила, что впервые за 20 лет в этом году они отметили годовщину знакомства не вместе. В конце марта артистка выехала вместе с детьми за границу, муж остался в Украине.

Говорит, ее советы по поводу того, что важно быть красивой и женственной для своего мужа — остаются неизменными, поскольку это главное. Также выделяет то, что нельзя накапливать обиды.

— Нужно уметь говорить, что сейчас мне очень больно. Мы очень по-разному среагировали на войну, у нас было разное эмоциональное состояние. Мы не сходились ни в чем, каждый по-разному переживал. Союзом в том мы стать не смогли. Это тоже нужно было проговорить, и это было трудно, — признается Ефросинина.

Перед отъездом за границу они были во Львове, Маша говорит, выходили на улицу и проговаривали все без детей.

— Три года вы вместе или 20, все равно нужно проговаривать. Важно и уважение к чувствам партнера. Ты так реагируешь, я так… Так, как хочу я, не будет. Никто ничего никому не должен, — подчеркнула Маша.

Отмечает, что не менее важно быть независимой от мужа и иметь личное значение в социуме.

Во время полномасштабной войны в Украине, которую начала Россия, Маша Ефросинина ведет активную информационную войну. Недавно она рассказала о помощи украинцам, а также о будущем жителей России, которые вскоре могут раскаяться.

Она сказала, что не нужно романтизировать россиян, которые выступают против войны в нашей стране, однако несмотря ни на что, таких становится все больше.