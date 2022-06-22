Телеведуча Маша Єфросініна розповіла про стосунки зі свекрухою. Зірка зізналася, що саме не дозволяє їм спілкуватись 20 років.

Про це Маша поділилася у програмі Дорослі дівчата.

– Взаємини свекрухи та невістки завжди залежать від свекрухи. За свої 19 років шлюбу я багато це від кого чула, тим більше від людей, яким я довіряю. У моєму випадку все сталося навпаки – це велика трагедія в нашій сім’ї, яка не дозволяє нам спілкуватися всі ці 20 років, – розповіла Єфросініна.

Телеведуча додала, що це – проблема її чоловіка, дітей, а також усіх близьких людей, і досі не знає, як її вирішити правильно.

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– За всі ці роки я навіть причин не знаю. Мені ніхто жодного разу не артикулював навіть, – запевняє зірка.

Не лише зі свекрухою у Єфросініної проблеми у відносинах – раніше телеведуча зізналася, що в неї й чоловіка була криза. В умовах війни вони вперше за 20 років відзначили річницю не разом.

Будучи за кордоном з дітьми, Маша зазначає, що дуже важливо бути гарною для свого чоловіка, а також не накопичувати образи у цей складний період.