Холостячка Злата Огнєвіч зізналася, що прожила найкраще побачення в житті, про яке так давно мріяла. Вже в 2 випуску Холостячки мрію співачки здійснив Дмитро Шевченко.

– Чи думала, що вже на першому побаченні з чоловіком на мене чекає стрибок із парашутом? Звичайно ж ні! Я вухам своїм не повірила, коли Діма запропонував разом стрибнути. Та ще з висоти 3000 метрів. Усіх слів не вистачить, щоб передати, наскільки це круто, гостро, фантастично незабутньо! Я закохалася в небо з першого стрибка і тепер хочу ще!

Післясмак після стрибка сама Злата Огнєвіч порівняла з відчуттями після хорошого детоксу, коли думки і тіло в повному порядку, а кожна клітинка відчуває легкість.

– Геть усі страхи! Краще відчувати екстаз, ейфорію, боротися, перемагати і програвати, пробувати на смак це життя з усіма її підгорілими стравами і о***нними митями. Краще так!

Ідеальне побачення пара завершила романтичною вечерею, а також фаєр-шоу. Після такого яскравого і насиченого побачення Дмитро отримав від Злати бажану бутоньєрку.

Кому з учасників вдалося затягнути Злату Огнєвіч у басейн і з ким дівчина попрощалася ще до церемонії троянд – подробиці 2 випуску Холостячки читайте в матеріалі.