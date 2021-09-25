Холостячка Злата Огневич призналась, что прожила лучшее свидание в жизни, о котором так давно мечтала. Уже во 2 выпуске Холостячки мечту певицы осуществил Дмитрий Шевченко.

— Думала ли, что уже на первом свидании с мужчиной меня ожидает прыжок с парашютом? Конечно же нет! Я ушам своим не поверила, когда Дима предложил вместе прыгнуть. Да еще с высоты 3000 метров. Всех слов не хватит, чтобы передать, насколько это круто, остро, фантастически незабываемо! Я влюбилась в небо с первого прыжка и теперь хочу еще!

Послевкусие после прыжка сама Злата Огневич сравнила с ощущениями после хорошего детокса, когда мысли и тело в полном порядке, а каждая клеточка чувстсвует легкость.

— Долой все страхи! Лучше ощущать экстаз, эйфорию, бороться, побеждать и проигрывать, пробовать на вкус эту жизнь со всеми ее подгоревшими блюдами и о***нными мгновениями. Лучше так!

Идеальное свидание пара завершила романтическим ужином, а также фаер-шоу. После такого яркого и насыщенного свидания Дмитрий получил от Златы желаемую бутоньерку.

Кому из участников удалось затащить Злату Огневич в бассейн и с кем девушка попрощалась еще до церемонии роз — подробности 2 выпуска Холостячки читайте в материале.