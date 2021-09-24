Бізнесмен Дмитро Шевченко, який став учасником романтичного реаліті-шоу Холостячка 2 на СТБ, розповів про те, як зважився піти на проект, а також про дружбу з конкурентами.

Цим він поділився в інтерв’ю Фактам ICTV.

– Як ви вирішили, що підете на проект? Чи знали ви, що головною героїнею буде Злата Огнєвіч?

– Спочатку я не знав, що любов у проекті буде шукати Злата. Однак, коли стало відомо ім’я Холостячки, я остаточно вирішив для себе спробувати побудувати з нею стосунки.

– Чим ви займаєтеся у звичайному житті?

– Головне моє заняття – це клінінгова компанія. Також у мене є студія-дизайн, яка робить ремонти під ключ. Фірма займається розробкою дизайну, його візуалізацією та безпосередньо ремонтом. Паралельно у мене є ще хобі: я треную людей з боксу, кікбоксингу.

– Вам нескладно було залишити всі свої заняття на момент зйомок у проекті?

– Насправді, я дуже довго ухвалював рішення, як залишити роботу. Однак у мене є напарник, який мене підтримав. Тому я йому довірився і залишив усе на нього. У такий спосіб я знайшов для себе час, щоб піти на проект.

– У рамках проекту вам доводилося більше перебувати з чоловіками. У вас не було страху щодо конкуренції, суперечок або агресії з боку інших учасників?

– Насправді, проект ніколи не був для мене змаганням. Попри те, які місця ти будеш займати, рішення Злата ухвалюватиме серцем. Адже це стосунки, а не бокс, забіг чи плавання.

З хлопцями спочатку я дотримувався певної дистанції, субординації. Я нікого не підпускав, та й сам не налагоджував з кимось дружбу. Але потім з кожним днем ​​більше знайомився з хлопцями.

– Як ви ставитеся до того, що в рамках реаліті у головної героїні можливі поцілунки з іншими учасниками?

– Якби я це побачив або почув, мені було б однозначно неприємно, адже Злата мені дуже цікава як жінка.

– Злата творча людина, співачка, в якої частина життя проходить у роз’їздах, гастролях. Як ви до цього ставитеся?

– Уже на початкових етапах проекту я розумів, що у Злати багато гастролей, корпоративів. Мені здається, бути іноді порізно навіть корисно для стосунків – з’являється час засумувати одне за одним. Та й є літаки, поїзди, автомобілі. Якщо вона вирушить в інше місто, я завжди зможу приїхати.

– Ви до реаліті-шоу не були публічною людиною. Однак учасники і Холостяка, і Холостячки отримують левову частку популярності, стають блогерами. Як ви ставитеся до цього? Чи розраховували ви спочатку на піар?

– Я цього поки не відчуваю. Не уявляю, що з цього може вийти. Поки не можу усвідомити, що, коли йду вулицею, люди підходять і кажуть: А чи можна сфотографуватися? (сміється) Моїм пріоритетом на проекті було познайомитися зі Златою і спробувати побудувати з нею стосунки. За цим я і прийшов.

Холостячка 2

Після першої вечірки Злата Огнєвіч таки визначилася та вручила троянди шістнадцяти учасникам.

Боротьбу за серце співачки продовжать Роман Свечкоренко, Васко Младенов, Андрій Хветкевич, Олег Плахотнюк, Ігор Присяжнюк, Павло Богда, Ілля Закорецький, Максим Тарапата, Владислав Ясько, Вінченцо Дулепа, Євген Селютін, Андрій Задворний, Дмитро Шевченко, Богдан Коломейко, Роман Васильєв та Олександр Борзенко.

Як пройшов 1 випуск 2 сезону Холостячки, читайте в матеріалі.