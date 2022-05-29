Український телеведучий та волонтер Сергій Притула розповів, як учасники гурту Kalush Orchestra передали йому трофей Євробачення 2022 та рожеву панаму для продажу на аукціоні.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV він зазначив, що підтримував колектив ще на національному відборі. А розіграти кубок, щоб зібрати кошти на потреби армії, вони вирішили за кілька годин до фіналу пісенного конкурсу у Турині.

– Перед національним відбором Євробачення я приїжджав до хлопців з Kalush підтримати і, в принципі, не приховував цього, я за них “топив”. В Instagram та Facebook я просив людей голосувати за Kalush Orchestra, тому що вони реально дуже класні хлопці, музика у них правильна і взагалі вони молодці. Коли вони вийшли на Євробачення, то ми були на контакті, і я телефонував їм за кілька годин до фіналу, щоб якось морально підтримати. І Олег разом з директором Миколою сказали: Дмитровичу, якщо ми виграємо, ми тобі віддамо той скляний кубок, продавай його, і всі кошти на армію, – згадав Притула.

Через кілька днів телеведучий подзвонив солісту Kalush Orchestra Олегу Псюку для того, щоб розповісти про умови аукціону та домовитися розіграти ще й рожеву панаму, яка стала фішкою гурту.

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Нагадаємо, що завершення аукціону відбудеться вже сьогодні, 29 травня. О 19.00 на всіх платформах Kalush Orchestra та Сергія Притули розпочнеться стрім, на якому стануть відомі нові власники панами й скляного мікрофона Євробачення 2022.

Щоб взяти участь, потрібно зробити пожертвування €5 чи 200 грн на банківський рахунок фонду Сергія Притули. Після офіційного закінчення розіграшу трофей Євробачення дістанеться тому, хто пожертвує найбільше коштів у криптовалюті чи традиційній валюті.