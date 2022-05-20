Телеведучий Нового каналу та волонтер Сергій Притула розповів, скільки коштів вдалося зібрати його фонду, а також зізнався, чи сумує за колишнім життям.

За словами Притули, підрахувати відсоток, який закривають волонтери на потреби армії – складно, оскільки номенклатура закупівель величезна.

– Волонтери вкотре досить потужно поставили плече державній машині. Армія, по урядових каналах, купує для війська щось у величезних обсягах… Наприклад, якщо армія має купити пів мільйона бронежилетів, то на їхнє виробництво, доставку підуть місяці. Волонтери як мурашки, які завозили в Україну хто скільки міг бронежилетів тощо, – сказав Притула.

Каже, їхній волонтерський штаб ухвалив рішення звузити номенклатуру закупівель до тих напрямків, де держава вже справляється самостійно – бронежилети, шоломи, форми та інша амуніція.

Зараз дивляться

– Ми звузили перелік до тих напрямків, де в нас є хороша експертиза – оптика, дрони, БПЛА, тактична медицина, захищений зв’язок та транспорт, – зазначив Притула.

З 24 лютого його фонд зібрав понад 700 млн грн. Аудит буде зроблено на початку червня. Сергій зазначає, що вісім років займався волонтерством як приватна особа та пишався тим, що зміг зібрати для військових усе, що необхідно, на суму 52 млн грн.

– За 2,5 місяці ми зібрали понад 700 млн грн. Якби я продовжив займатися цим сам, як попередні вісім років, то я ніколи б у житті не впорався з подібним викликом, – наголосив ведучий.

Притула каже, що до 24 лютого підозра на те, що щось почнеться, була, але усвідомити масштаб на той момент ніхто не міг.

– Я особисто пишаюся тим, що ми встигли до повномасштабного вторгнення, наприклад, розгорнути штаб командування сил тероборони… Що могли, те й робили. Зараз ми також упираємось у ті обсяги пожертвувань, які нам дають. Був один рівень, зараз інший, – сказав Сергій.

Ведучий додав, не тужить за тим часом, оскільки непогано прожив життя і завжди займався тим, що йому подобається, єдине за ким сумує – дружина та діти, які на Західній Україні.