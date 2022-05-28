Український телеведучий Сергій Притула розповів про розіграш рожевої панами від гурту Kalush Orchestra, а також про продаж нагороди за перемогу на Євробаченні 2022 року.

– Рожева панама справді стала легендарною після фіналу Євробачення 2022. Але це ще не все – вперше за 66 років існування конкурсу, приз переможців буде виставлений на аукціон. Взяти участь у розіграші дуже просто, і це може зробити майже кожен. За зібрані кошти ми плануємо придбати комплекс БплА PD-2 – це вкрай необхідний комплекс для наших ЗСУ. Але є один нюанс – він коштує $1 млн, – розповів Притула.

Шоумен озвучив одну з головних вимог для участі у розіграші панами.

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– Потрібно відправити на рахунок фонду пожертвування у розмірі 200 грн і більше. У розіграші беруть участь жителі й інших країн – від США до Філіппін. Жителі Європи часто донатять від €5. Вже у вечір неділі ми дізнаємось, хто переміг. Шанси є у всіх, – розповів Сергій.

Щодо аукціону нагороди, найвищу ставку прийняли саме криптовалютою. Зараз найбільшою ставкою була сума $20 тис., але за словами шоумена, “це був навіть не розігрів”. Це не перший аукціон, організований фондом Сергія – раніше картину Марії Приймаченко продали через аукціон за $500 тис.