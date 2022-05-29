Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал, как участники группы Kalush Orchestra передали ему трофей Евровидения 2022 и розовую панаму для продажи на аукционе.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV он отметил, что поддерживал коллектив еще на национальном отборе. А разыграть кубок, чтобы собрать деньги на нужды армии, они решили за несколько часов до финала песенного конкурса в Турине.

– Перед национальным отбором Евровидения я приезжал к парням из Kalush поддержать и, в принципе, не скрывал этого, я за них “топил”. В Instagram и Facebook я просил людей голосовать за Kalush Orchestra, потому что они реально очень классные парни, музыка у них правильная и вообще они молодцы. Когда они вышли на Евровидение, мы были на контакте, и я звонил им за несколько часов до финала, чтобы как-то морально поддержать. И Олег вместе с директором Николаем сказали: Дмитриевич, если мы выиграем, мы тебе отдадим тот стеклянный кубок, продавай его, и все средства на армию, — вспомнил Притула.

Через несколько дней телеведущий позвонил солисту Kalush Orchestra Олегу Псюку для того, чтобы рассказать об условиях аукциона и договориться разыграть еще и розовую панаму, которая стала фишкой группы.

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Напомним, что завершение аукциона состоится уже сегодня, 29 мая. В 19.00 на всех платформах Kalush Orchestra и Сергея Притулы начнется стрим, на котором станут известны новые владельцы панамы и стеклянного микрофона Евровидения 2022.

Чтобы принять участие, нужно сделать пожертвование €5 или 200 грн на банковский счет фонда Сергея Притулы. После официального окончания розыгрыша трофей Евровидения достанется тому, кто пожертвует больше средств в криптовалюте или традиционной валюте.