Співачка Злата Огнєвіч не змогла стримати емоцій, побачивши росіянку. Вона висловила їй усе, що думає про їхній народ і країну, та сказала, що мріє, аби вони зникли з лиця землі.

Ситуація сталася в аеропорту Хорватії. Сама Злата сказала, що не була психологічно до такого готова.

– Я почула російську мову і за акцентом зрозуміла, що жінка 100% з Росії. Я підійшла до неї і запитала це, на що вона так радісно: – Так! Те, що сталося потім, я не змогла себе стримати… Я їй сказала все, що думаю… Вона не зрозуміла половину слів, але зрозуміла, що я говорю не компліменти. Я не змогла промовчати, це сильніше за мене, – зазначила Огнєвіч.

Виконавиця впевнена, якби на місці цієї жінки був чоловік, то він би її просто вдарив.

Раніше Злата Огнєвіч згадала, як за її спиною розстріляли російського розвідника. Каже, сталося це в перший тиждень повномасштабної війни. Тоді вона лягла на землю і сховалася, боячись, щоб куля не влучила в неї.