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Злата Огнєвіч впала під час концерту: момент потрапив на відео

24 Травня 2023, 12:40
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Злата Огневич

Українська співачка Злата Огнєвіч упала на сцені під час концерту. Момент потрапив на відео та вже розлетівся мережею.

Курйоз стався під час концерту в Білій Церкві 18 травня. На відео видно, як Злата Огнєвіч співає пісню Зозуля, активно рухаючись. У якийсь момент співачка спіткнулася і впала.

@rieltor_bila_tserkva Концерт м.Біла Церква, ще раз доказ того, що @zlata_ognevich ♬ оригінальний звук – Любімська Оксана

На щастя, падіння співачки обійшлося без травм. Після інциденту вона гідно продовжила концерт.

Шанувальники на падіння Огнєвіч відреагували з гумором:

  • Загадуйте бажання – зірка впала!
  • А всі ще казали, що це фонограма. А це живий виступ!
  • Ой не спіймав було сказано дуже вчасно.
  • До неба летіла.
  • Ну нічого собі шок, люди ж не мають права випадково оступитися.

Такі випадки серед артистів трапляються доволі часто. У грудні 2022 року Jerry Heil впала в оркестрову яму на концерті в Тернополі. Співачка зламала ребра, тож виступ довелося зупинити.

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