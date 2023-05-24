Українська співачка Злата Огнєвіч упала на сцені під час концерту. Момент потрапив на відео та вже розлетівся мережею.

Курйоз стався під час концерту в Білій Церкві 18 травня. На відео видно, як Злата Огнєвіч співає пісню Зозуля, активно рухаючись. У якийсь момент співачка спіткнулася і впала.

На щастя, падіння співачки обійшлося без травм. Після інциденту вона гідно продовжила концерт.

Шанувальники на падіння Огнєвіч відреагували з гумором:

Загадуйте бажання – зірка впала!

А всі ще казали, що це фонограма. А це живий виступ!

Ой не спіймав було сказано дуже вчасно.

До неба летіла.

Ну нічого собі шок, люди ж не мають права випадково оступитися.

Такі випадки серед артистів трапляються доволі часто. У грудні 2022 року Jerry Heil впала в оркестрову яму на концерті в Тернополі. Співачка зламала ребра, тож виступ довелося зупинити.