Українська співачка Злата Огнєвіч упала на сцені під час концерту. Момент потрапив на відео та вже розлетівся мережею.
Курйоз стався під час концерту в Білій Церкві 18 травня. На відео видно, як Злата Огнєвіч співає пісню Зозуля, активно рухаючись. У якийсь момент співачка спіткнулася і впала.
@rieltor_bila_tserkva Концерт м.Біла Церква, ще раз доказ того, що @zlata_ognevich ♬ оригінальний звук – Любімська Оксана
На щастя, падіння співачки обійшлося без травм. Після інциденту вона гідно продовжила концерт.
Шанувальники на падіння Огнєвіч відреагували з гумором:
- Загадуйте бажання – зірка впала!
- А всі ще казали, що це фонограма. А це живий виступ!
- Ой не спіймав було сказано дуже вчасно.
- До неба летіла.
- Ну нічого собі шок, люди ж не мають права випадково оступитися.
Такі випадки серед артистів трапляються доволі часто. У грудні 2022 року Jerry Heil впала в оркестрову яму на концерті в Тернополі. Співачка зламала ребра, тож виступ довелося зупинити.