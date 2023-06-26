Певица Злата Огневич не смогла сдержать эмоций при виде россиянки. Она высказала ей все, что думает об их народе и стране и сказала, что мечтает, чтобы они исчезли с лица земли.

Ситуация произошла в аэропорту Хорватии. Сама Злата сказала, что не была психологически к такому готова.

— Я услышала русский язык и по акценту поняла, что женщина 100% из России. Я подошла к ней и спросила это, на что она так радостно: — Да! То, что произошло потом, я не смогла себя сдержать… Я ей сказала все, что думаю… Она не поняла половину слов, но поняла, что я говорю не комплименты. Я не смогла промолчать, это сильнее меня, — отметила Огневич.

Исполнительница уверена, если бы на месте этой женщины был мужчина, то он бы ее просто ударил.

Ранее Злата Огневич вспомнила, как прямо за ее спиной расстреляли российского разведчика. Говорит, произошло это в первую неделю полномасштабной войны. Тогда она легла на землю и спряталась, боясь, чтобы пуля не попала в нее.