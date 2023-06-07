Співачка Злата Огнєвіч згадала, як просто за її спиною розстріляли російського розвідника. Сталося це в перший тиждень повномасштабного вторгнення.

В Instagram виконавиця показала місце, в якому це сталося. Каже, повертаючись туди, завжди в голові спливає ця історія.

– Місце, яке мене постійно триггерить. Ось тут у перші дні повномасштабного вторгнення за моєю спиною розстрілювали людину. Я так розумію, що ДРГшника, а я лежала ось тут на землі, сховавшись, і думала про те, щоб кулі не влучили в мене, – згадує Злата.

Додає, коли їй кажуть про вміння прощати і про братерство, вона не може. Стільки горя, зла і болю наш народ пережив від ворога, що ні про яке примирення не може бути й мови.

– Може йтися про боротьбу, про віру в те, що добро обов’язково переможе. Світло і сила і є українці! Слава нашим воїнам! Слава кожному, хто не втрачає силу душі, – наголосила Огнєвіч.

Співачка зазначила, що вірить у кожного і в те, що добро обов’язково переможе зло.