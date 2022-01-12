Українська співачка Слава Камінська розповіла про пластичні операції, гонорари НеАнгелів та подарунки від чоловіків.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV зірка відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко.

Слава зізналася, що робила хірургічні втручання по зміні зовнішнього вигляду. Зокрема, артистка корегувала груди та ніс.

За словами Камінської, остаточне рішення про розпад гурту НеАнгели ухвалив продюсер Юрій Нікітін.

– У нашого продюсера закінчилися можливості та бажання працювати з колективом, – сказала Слава.

Найбільший гонорар, який отримували НеАнгели за новорічний корпоратив становить $25 тис. Після завершення діяльності гурту Нікітін не став продюсувати Славу, оскільки вони не домовилися щодо відсоткового розподілення коштів.

– Як тільки гурт НеАнгели розпався я видихнула. Найбільше мені було боляче, коли Віка сказала, що її била, – розповіла артистка.

Слава зізналася, що в свою сольну кар’єру вже вклала понад $100 тис. Найнезручніше місце, де доводилося виступати зірці – сауна.

В українському шоу-бізнесі Камінську дратує несмак, а найталановитішою співачкою вона вважає фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну.

Слабкістю Камінської є чоловіки. Найкоштовнішими подарунками, які зірка отримувала від них, є авто Mercedes-Benz GLE Coupe, а також житло.

Слава додала, що вибачилася б перед своїми дітьми за те, що її часто не буває вдома.