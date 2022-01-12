Украинская певица Слава Каминская рассказала о пластических операциях, гонорарах НеАнгелов и подарках от мужчин.
В интервью программе Утро в большом городе на ICTV звезда ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко.
Слава призналась, что делала хирургические вмешательства по изменению внешнего вида. В частности, артистка корректировала грудь и нос.
По словам Каминской, окончательное решение о распаде группы НеАнгелы принял продюсер Юрий Никитин.
– У нашего продюсера закончились возможности и желание работать с коллективом, – сказала Слава.
Самый большой гонорар, который получали НеАнгелы за новогодний корпоратив, составляет $25 тыс. После завершения деятельности группы Никитин не стал продюсировать Славу, поскольку они не договорились о процентном распределении средств.
— Как только группа НеАнгелы распалась я выдохнула. Больше всего мне было больно, когда Вика сказала, что ее била, — рассказала артистка.
Слава призналась, что в свою сольную карьеру уже вложила более $100 тыс. Самое неудобное место, где приходилось выступать звезде – сауна.
В украинском шоу-бизнесе Каминскую раздражает безвкусица, а самой талантливой певицей она считает фронтвумен группы The Hardkiss Юлию Санину.
Слабостью Каминской являются мужчины. Самыми ценными подарками, которые звезда получала от них, являются автомобиль Mercedes-Benz GLE Coupe, а также жилье.
Слава добавила, что извинилась бы перед своими детьми за то, что ее часто не бывает дома.