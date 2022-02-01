Українська реп-виконавиця Alyona Alyona зізналася, що в дитинстві була хворобливою дитиною. Також вона розповіла як на відпочинку в Іспанії не змогла купити антибіотик.

За словами співачки, від самого народження вона часто тяжко хворіла, тому їй доводилося лікуватись антибіотиками. З віком кількість захворювань зменшилася, проте уявлення про те, що треба приймати антибіотики, якщо тяжко хворієш, залишилося.

– Я все менше ходжу до лікарів і все більше лікую себе сама. Бувало так: якщо відчуваю, що хвороба загострилася, я п’ю антибіотики, але кілька років тому ми полетіли відпочивати до Барселони. Там я відчула, що в мене починається ангіна. Боліло горло і було боляче ковтати, – згадує Alyona Alyona.

Артистка сказала, що одразу вирушила до місцевої аптеки шукати антибіотики, проте здивувалася, що без рецепта їй його не продадуть.

– Мені порадили якусь пшикалку на травах. Я дуже злякалася, що поки буду закордоном, хвороба загостриться… Але ця пшикалка мені допомогла і вилікувала хворобу без жодних антибіотиків, що дуже здивувало мене, – розповіла реп-виконавиця.

Після цього співачка задумалася про те, скільки антибіотиків вона приймає і чи взагалі це можна робити без рецепта лікаря.

Шанувальники Alyona Alyona подякували їй за те, що вона зачепила цю тему. Більшість зазначила, що вдаються до антибіотиків вкрай рідко.

Дуже важлива тема! Дякую, що освітлюєте! Антибіотики приймаю дуже рідко і лише за призначенням лікаря.

Чудово, що ви порушуєте такі теми. Ще раз хочеться наголосити, що від зубного болю антибіотики приймати не потрібно.

Антибіотики лише після консультації лікаря.

Обережніше з антибіотиками – лише в крайніх випадках. – Пишуть у коментарях артистки.

Варто зазначити, що самолікуванням займатися не можна, оскільки це може бути небезпечно. При будь-якому погіршенні стану необхідно звернутися до лікаря.

Раніше Alyona Alyona зізналася, що хоче зникнути на якийсь час. Артистка хоче поїхати далеко і трохи відпочити від роботи артиста, а також спробувати себе ще в якихось ремеслах.