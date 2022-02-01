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Я все менше ходжу до лікарів: Alyona Alyona зізналася, що була хворобливою дитиною

1 Лютого 2022, 14:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Я все менше ходжу до лікарів: Alyona Alyona зізналася, що була хворобливою дитиною

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona зізналася, що в дитинстві була хворобливою дитиною. Також вона розповіла як на відпочинку в Іспанії не змогла купити антибіотик.

За словами співачки, від самого народження вона часто тяжко хворіла, тому їй доводилося лікуватись антибіотиками. З віком кількість захворювань зменшилася, проте уявлення про те, що треба приймати антибіотики, якщо тяжко хворієш, залишилося.

– Я все менше ходжу до лікарів і все більше лікую себе сама. Бувало так: якщо відчуваю, що хвороба загострилася, я п’ю антибіотики, але кілька років тому ми полетіли відпочивати до Барселони. Там я відчула, що в мене починається ангіна. Боліло горло і було боляче ковтати, – згадує Alyona Alyona.

Артистка сказала, що одразу вирушила до місцевої аптеки шукати антибіотики, проте здивувалася, що без рецепта їй його не продадуть.

– Мені порадили якусь пшикалку на травах. Я дуже злякалася, що поки буду закордоном, хвороба загостриться… Але ця пшикалка мені допомогла і вилікувала хворобу без жодних антибіотиків, що дуже здивувало мене, – розповіла реп-виконавиця.

Після цього співачка задумалася про те, скільки антибіотиків вона приймає і чи взагалі це можна робити без рецепта лікаря.

Шанувальники Alyona Alyona подякували їй за те, що вона зачепила цю тему. Більшість зазначила, що вдаються до антибіотиків вкрай рідко.

  • Дуже важлива тема! Дякую, що освітлюєте! Антибіотики приймаю дуже рідко і лише за призначенням лікаря.
  • Чудово, що ви порушуєте такі теми. Ще раз хочеться наголосити, що від зубного болю антибіотики приймати не потрібно.
  • Антибіотики лише після консультації лікаря.
  • Обережніше з антибіотиками – лише в крайніх випадках. – Пишуть у коментарях артистки.

Варто зазначити, що самолікуванням займатися не можна, оскільки це може бути небезпечно. При будь-якому погіршенні стану необхідно звернутися до лікаря.

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Раніше Alyona Alyona зізналася, що хоче зникнути на якийсь час. Артистка хоче поїхати далеко і трохи відпочити від роботи артиста, а також спробувати себе ще в якихось ремеслах.

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