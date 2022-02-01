Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona призналась, что в детстве была болезненным ребенком. Также она рассказала, как на отдыхе в Испании не смогла купить антибиотик.

По словам певицы, с самого рождения она часто тяжело болела, поэтому ей приходилось лечиться антибиотиками. С возрастом количество заболеваний уменьшилось, однако представление о том, что надо принимать антибиотики, если тяжело болеешь, осталось.

— Я все меньше хожу к врачам и все больше лечу себя сама. Бывало так: если чувствую, что болезнь обострилась, я пью антибиотики, но пару лет назад мы полетели отдыхать в Барселону. Там я почувствовала, что у меня начинается ангина. Болело горло и было больно глотать, — вспоминает Alyona Alyona.

Артистка сказала, что сразу отправилась в местную аптеку искать антибиотики, однако удивилась, что без рецепта ей его не продадут.

— Мне посоветовали какую-то пшикалку на травах. Я очень испугалась, что пока буду заграницей, болезнь обострится… Но эта пшикалка мне помогла и вылечила болезнь без всяких антибиотиков, что очень удивило меня, — рассказала рэп-исполнительница.

После этого певица задумалась о том, сколько антибиотиков она принимает и можно ли вообще это делать без рецепта врача.

Поклонники Alyona Alyona поблагодарили ее за то, что она зацепила эту тему. Большинство отметило, что прибегают в антибиотикам крайне редко.

Очень важная тема! Спасибо, что освещаете! Антибиотики принимаю очень редко и только по назначению врача.

Прекрасно, что вы поднимаете такие темы. Еще раз хочется подчеркнуть, что от зубной боли антибиотики принимать не нужно.

Антибиотики только после консультации врача.

Осторожней с антибиотиками — только в крайних случаях. — Пишут в комментариях артистки.

Стоит отметить, что самолечением заниматься нельзя, поскольку это может быть опасно. При любом ухудшении состояния необходимо обратиться к врачу.

Ранее Alyona Alyona призналась, что хочет исчезнуть на время. Артистка хочет уехать далеко и немного отдохнуть от работы артиста, а также попробовать себя еще в каких-то ремеслах.