Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова показала своє перевтілення після ринопластики. Вона зняла гіпс і продемонструвала свій новий ніс.

Свої перші враження Катерина вирішила розділити з підписниками, а тому записала відео в дзеркалі. На її обличчі ще помітно набряки й синці під очима, що є наслідком хірургічного втручання.

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– Зараз я себе побачу вперше, мені дуже страшно. Ух ти, я в шоці. Новий ніс. У мене серце вилітає, просто він трохи опухлий. Прикольно, – сказала Реп’яхова, розглядаючи своє відображення.

Вона додала, що набряк зійде десь через пів року. А деякий час їй потрібно буде походити з пластирем.

– Досі не вірю, що це зі мною відбувається. Не знаю, як інші, але я настільки щаслива, що готова просто стрибати, – сказала Катерина.

Близько тижня тому Катерина Реп’яхова зважилася на пластичну операцію. Вона зробила ринопластику і ліфтинг підборіддя.

Незадовго до цього блогерка також збільшила губи. За словами Катерини, Віктор Павлік був проти будь-яких маніпуляцій із зовнішністю.