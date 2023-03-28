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Я така щаслива! Дружина Віктора Павліка показала результат ринопластики

28 Березня 2023, 16:22
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Екатерина Репяхова
Джерело: Катерина Реп’яхова

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова показала своє перевтілення після ринопластики. Вона зняла гіпс і продемонструвала свій новий ніс.

Свої перші враження Катерина вирішила розділити з підписниками, а тому записала відео в дзеркалі. На її обличчі ще помітно набряки й синці під очима, що є наслідком хірургічного втручання.

Зараз дивляться

– Зараз я себе побачу вперше, мені дуже страшно. Ух ти, я в шоці. Новий ніс. У мене серце вилітає, просто він трохи опухлий. Прикольно, – сказала Реп’яхова, розглядаючи своє відображення.

Вона додала, що набряк зійде десь через пів року. А деякий час їй потрібно буде походити з пластирем.

– Досі не вірю, що це зі мною відбувається. Не знаю, як інші, але я настільки щаслива, що готова просто стрибати, – сказала Катерина.

Близько тижня тому Катерина Реп’яхова зважилася на пластичну операцію. Вона зробила ринопластику і ліфтинг підборіддя.

Незадовго до цього блогерка також збільшила губи. За словами Катерини, Віктор Павлік був проти будь-яких маніпуляцій із зовнішністю.

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Віктор Павлік Пластична операція
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