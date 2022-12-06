Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова приміряла грудні імпланти.

В Instagram-stories вона розповіла підписникам, що приїхала до клініки на консультацію до пластичного хірурга. Там вона і показала себе з імплантами, поставши в короткому топі.

Проте Катерина зізналася, що ще не вирішила – чи готова робити мамопластику. Можливо, це питання вона відкладе, оскільки хоче максимально природного ефекту.

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– Лікар дуже здивувався, коли я сказала, що хочу найменші імпланти, які є. Він каже, що тоді не буде вау-ефекту, адже дівчата саме за цим і приходять, щоб груди рипіли, але я цього не хочу. Може, я якась не така. Я краще хочу зробити носа. Але, насправді, я просто хочу, щоб груди були однакові, – зазначила Реп’яхова.

Блогерка додала, що, можливо, поставить імпланти тоді, коли вирішить – більше не народжуватиму.

– Рік бажано не вагітніти, мене це зупиняє, – пояснила Катерина.

Вона додала, що навіть пластична операція не зробить груди однаковими.