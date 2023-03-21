Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова зважилася на пластичну операцію, точніше – на ринопластику і ліфтинг підборіддя.

Обраниця артиста поділилася кадрами з лікарні, на яких показала себе після операції, лежачи на лікарняному ліжку і з перебинтованим обличчям. Також оприлюднила вона й момент самої пластики.

– Моя мрія збулася. Плачу від щастя. Трохи відійду, все розповім і покажу. Сьогодні мені зробили ринопластику і ліфтинг підборіддя, – повідомила Реп’яхова підписникам в Instagram.

У лікарні дружину підтримував Павлік, з яким вона також поділилася відео, зазначивши, що він був проти операції і спочатку говорив, що не прийде.

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– Шок-контент. У мене немає слів. Катині підписники, якби не ви, я б не вижив, я б цього не пережив. Подивіться, серйозно, це як фільм Франкенштейн. Жах, – сміючись сказав Віктор.

Схоже, дружина Павліка серйозно взялася за свою зовнішність. Трохи раніше в березні Реп’яхова збільшила губи. Тоді Павлік також був проти цієї процедури, тому вона зробила це потайки від нього.