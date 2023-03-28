Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова показала свое преображение после ринопластики. Она сняла гипс и продемонстрировала свой новый нос.

Свои первые впечатления Екатерина решила разделить с подписчиками, а потому записала видео в зеркале. На ее лице еще видны отеки и синяки под глазами, что является последствием хирургического вмешательства.

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— Сейчас я себя увижу впервые, мне очень страшно. Ух ты, я в шоке. Новый нос. У меня сердце вылетает, просто он немного опухший. Прикольно, — сказала Репяхова, разглядывая свое отражение.

Она добавила, что отек сойдет где-то через полгода. Сейчас некоторое время ей нужно будет походить с пластырем.

— До сих пор не верю, что это со мной происходит. Не знаю, как другие, но я настолько счастлива, что готова просто прыгать, — сказала Екатерина.

Около недели назад Екатерина Репяхова решилась на пластическую операцию. Она сделала ринопластику и лифтинг подбородка.

Незадолго до этого блогер также увеличила губы. По словам Екатерины, Виктор Павлик был против любых манипуляций с внешностью.