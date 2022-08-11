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Я так скучила! Ольга Цибульська повернулася до Києва та пішла на побачення

11 Серпня 2022, 13:31
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Я так скучила! Ольга Цибульська повернулася до Києва та пішла на побачення

Співачка Ольга Цибульська повернулася до Києва. Довгий час артистка перебувала на Західній Україні.

В Instagram виконавиця показала дорогу додому, а також зазначила, що українська столиця має багато смаків.

– Привіт! Вам каву з кокосовим чи мигдальним молоком? М’якше чи міцніше? Столице, ти маєш так багато смаків. Я так скучила. Привіт, мій Київ. Привіт люди, які зустрічають тебе з усмішкою, – сказала Цибульська.

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Трохи згодом Ольга також сказала, що чоловік запросив її на побачення.

– Ми приїхали до столиці, тут іде дощ. Нестор із бабусею та дідусем, а мене чоловік запросив на побачення і ми під дощем ходимо пішки. Я така щаслива, – наголосила артистка.

Раніше стало відомо, що в Україну повернулася Alyona Alyona. Реп-виконавиця показала відео з київського вокзалу та повідомлення від оператора сотового зв’язку – з поверненням до України.

З квітня місяця артистка перебувала у Європі.

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Київ Ольга Цибульська
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