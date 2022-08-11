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Я так соскучилась! Ольга Цибульская вернулась в Киев и пошла на свидание

11 августа 2022, 13:31
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Я так соскучилась! Ольга Цибульская вернулась в Киев и пошла на свидание

Певица Ольга Цибульская вернулась в Киев. Долгое время артистка находилась на Западной Украине.

В Instagram исполнительница показала дорогу домой, а также отметила, что у украинской столицы много вкусов.

— Привет! Вам кофе с кокосовым или миндальным молоком? Мягче или крепче? Столица, у тебя так много вкусов. Я так соскучилась. Привет, мой Киев. Привет люди, которые встречают тебя с улыбкой, — сказала Цибульская.

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Немного позже Ольга также сказала, что муж пригласил ее на свидание.

— Мы приехали в столицу, тут идет дождь. Нестор с бабушкой и дедушкой, а меня муж пригласил на свидание и мы под дождем ходим пешком. Я такая счастливая, — подчеркнула артистка.

Ранее стало известно о том, что в Украину вернулась Alyona Alyona. Рэп-исполнительница показала видео с киевского вокзала и сообщение от оператора сотовой связи — с возвращением в Украину.

С апреля месяца артистка находилась в Европе.

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Київ Ольга Цибульская
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