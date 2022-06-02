Українська співачка та ведуча Ольга Цибульська розповіла, як їй вдалося евакуювати рідних із Ірпеня, який був під окупацією армії РФ. Про історію знаменитість розповіла під час телемарафону.

Ольга зізналася, що її батьки прожили в окупованому Ірпені тиждень – вони не виходили на зв’язок, через що було невідомо про їхню долю.

– Це був найскладніший момент у моєму житті, який і зараз згадувати дуже боляче. На щастя, завдяки військовим, хлопцям та дівчатам, нам вдалося їх евакуювати, – розповіла співачка.

Ольга додала, що квартиру її батьків в Ірпені повністю знищено, і важко сказати, коли це сталося.

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– Квартира розбомблена повністю – вона прострілена танками. Ми не знаємо, коли це сталося – або того дня, коли нам вдалося їх витягнути звідти, або, можливо, пізніше… – розповіла ведуча.

Ольга Цибульська на початку квітня вже коментувала звірства росіян у Бучі, Ірпені та Гостомелі. Вона не пожаліла міцних слів і заявила, що вбивць, які прийшли на нашу землю, не прийме навіть пекло.

Аналогічно постраждав і будинок Ігоря Кондратюка – до його житла під Києвом потрапив снаряд. Саперам вдалося витягнути вибухонебезпечний предмет із будинку шоумена через місяць після постійних обстрілів найближчих територій.