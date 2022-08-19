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Я солдат: Сергій Бабкін заспівав легендарний хіт 5’nizza українською

19 Серпня 2022, 17:21
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Сергій Бабкін

Співак Сергій Бабкін переклав легендарну пісню гурту 5’Nizza Я солдат українською мовою. Оновлену версію треку він презентував 19 серпня.

– Це справді особлива пісня, яка досі є візитною карткою гурту 5’Nizza, всі її знають. Це композиція, яка через певні проміжки часу знову дає про себе знати, повертається якоюсь іншою гранню, і ми на неї по-іншому дивимося і відчуваємо, – зізнається виконавець.

Ще в березні Сергій Бабкін переписав текст пісні Я солдат, адаптуючи його до реалій війни з Росією.

Зараз дивляться

– Суто для мене це – гімн ЗСУ, наших хлопців, що боронять країну. Вперше я її заспівав просто на вулиці та зняв на відео. А потім наші бійці зв’язалися зі мною і попросили, щоб я її записав на студії і виклав на стримінгові платформи, щоб можна було її слухати в гарному звучанні на передовій. І ми записали її для наших хлопців спочатку в оригінальному варіанті, а трохи пізніше українською та, навіть, англійською, – розповідає Бабкін.

Шанувальникам оновлена версія хіта сподобалась:

  • Неперевершено! Майже 20 років потому… згадала молодість.
  • Значно краще звучить ця пісня рідною мовою. Кожне слово пробирає до мурашок.
  • Воюйте своїми піснями, Сергію! Більше натхнення вам!
  • Браво!
  • Дуже гарно!
  • Було б круто бачити Андрія разом із тобою та розуміти його чітку позицію.
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