Співак Сергій Бабкін переклав легендарну пісню гурту 5’Nizza Я солдат українською мовою. Оновлену версію треку він презентував 19 серпня.

– Це справді особлива пісня, яка досі є візитною карткою гурту 5’Nizza, всі її знають. Це композиція, яка через певні проміжки часу знову дає про себе знати, повертається якоюсь іншою гранню, і ми на неї по-іншому дивимося і відчуваємо, – зізнається виконавець.

Ще в березні Сергій Бабкін переписав текст пісні Я солдат, адаптуючи його до реалій війни з Росією.

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– Суто для мене це – гімн ЗСУ, наших хлопців, що боронять країну. Вперше я її заспівав просто на вулиці та зняв на відео. А потім наші бійці зв’язалися зі мною і попросили, щоб я її записав на студії і виклав на стримінгові платформи, щоб можна було її слухати в гарному звучанні на передовій. І ми записали її для наших хлопців спочатку в оригінальному варіанті, а трохи пізніше українською та, навіть, англійською, – розповідає Бабкін.

Шанувальникам оновлена версія хіта сподобалась: