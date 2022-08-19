Певец Сергей Бабкин перевел легендарную песню группы 5’Nizza Я солдат на украинский язык. Обновленную версию трека он представил 19 августа.

— Это действительно особенная песня, которая до сих пор является визитной карточкой группы 5’Nizza, все ее знают. Это композиция, которая через определенные промежутки времени снова дает о себе знать, возвращается какой-то другой гранью, и мы на нее по-другому смотрим и чувствуем, – признается исполнитель.

Еще в марте Сергей Бабкин переписал текст песни Я солдат, адаптируя его к реалиям войны с Россией.

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— Сугубо для меня это – гимн ВСУ, наших ребят, защищающих страну. Впервые я спел ее прямо на улице и снял на видео. А потом наши бойцы связались со мной и попросили, чтобы я ее записал на студии и выложил на стриминговые платформы, чтобы ее можно было слушать в хорошем звучании на передовой. И мы записали ее для наших ребят сначала в оригинальном варианте, а чуть позже на украинском и даже английском, — рассказывает Бабкин.

Поклонникам обновленная версия хита понравилась: