Український співак Сергій Бабкін розповів, скільки його родина отримує фінансової допомоги у Німеччині.

В інтерв’ю Слава+ артист зізнався, що у Німеччині вони зареєстровані як біженці. В середньому сім’я Бабкіна отримує €1500 щомісяця.

– Вони зараз підвищили розмір виплат. На дорослого €410, на дитину – €250, – розповів Сергій.

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Бабкін зазначив, що їм безкоштовно надали житло, а діти мають змогу безкоштовно навчатися у німецькій школі.

– Житло безкоштовне, дітей взяли до школи. І там батьки німецьких дітей оплачують навчання наших дітей. На продукти вистачає. Саме на продукти, на якісь там підгузки, побутова хімія. По ресторанах ми не сидимо. Ми їмо вдома. Снєжка готує, ще Лара, наша няня, теж готує. Мама іноді приїжджає з Нюрнберга, – розповів Бабкін.

Раніше Сергій Бабкін зізнався, що після “прильоту” у Кропивницькому його наймолодший син почав заїкатись. Саме тоді артист із дружиною Сніжаною ухвалили рішення виїхати за кордон.

Фото: Сергій Бабкін