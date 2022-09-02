Американський репер і дизайнер Каньє Вест зізнався, що пристрастився до порнографії. Артист упевнений, що його згубна звичка зруйнувала його шлюб.
– Не дозволяйте Кріс Дженнер змушувати вас поводитися як плейбой, як це було з Кайлі та Кім, – написав артист колишній помічниці Кайлі Дженнер.
Схоже, музикант вирішив вивалити свої думки на загальний осуд, чим привернув до себе увагу.
– Голлівуд – це гігантський бордель. Порнографія зруйнувала мою сім’ю. Я борюся із залежністю, яку рекламує Instagram. Я не дозволю цьому трапитися з Норті та Чикаго, – заявив Каньє в соцмережах.
Йдеться про дітей Веста та Кім Кардаш’ян, які з’явилися до розлучення зіркової пари.
Реперу явно не подобається рішення Кріс Дженнер, яка підтримувала своїх доньок під час знімання для Playboy у вересні 2019 і 2007 років.
Також музикант проти того, що їхні спільні з Кім діти ходять до елітної приватної школи в Лос-Анджелесі. Каньє хоче, щоб вони ходили до його власної християнської школи Donda Academy. Дизайнер нарвався на критику, тому різко відповів користувачам.
– Будь-хто, хто каже, що я божеволію, коли висловлюю незаперечні істини, – вівця, – заявив музикант.
Каньє часто привертає до себе увагу в грубій формі – раніше американський комік Піт Девідсон відвідував психолога через погрози та переслідування ексчоловіка Кім Кардаш’ян Веста. Тоді артист був із моделлю, яку не готовий відпустити Каньє. Він усіляко підколював його і намагався принизити у мережах, і робив це максимально привселюдно.