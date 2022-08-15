Зірка реаліті Кім Кардаш’ян, яка активно продовжує худнути, зняла відео свого тренування ніг. Вправи зірки породили дискусію.

Кім Кардаш’ян показала, як присідає на тренажері Сміта. На ролику чути, як тренер підтримує зірку, тоді як вона зізнається, що “це важко”.

41-річна Кім щосили намагалася завершити тренування. Вона застогнала і сказала: “Це набагато гірше, ніж я думала”.

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І все б нічого, але фанати Кардаш’ян спантеличені вправами. Річ у тому, що зірка не додавала вагу до штанги, яка в середньому важить близько 7 кг.

Хіба гриф зазвичай не важить 15 фунтів? Це навіть не важко.

Боже мій, моя бабуся може зробити це, Кімберлі! Це так незручно для вашого життя та вашої душі.

Або Кім страшенно слабка, або вона думає, що ми досить тупі, щоб повірити, що вона справді піднімає.

Інші шанувальники звернули увагу на те, що Кардаш’ян присідає на гантель і припустили, що таким чином вона працює над своєю формою.

Я припускаю, що вона працює над формою, тому що вона зустрічає іншу вагу внизу, торкаючись її своєю дупою.

Можливо, це розминка.

Людям теж не до вподоби її форма, але зниження ваги може дійсно допомогти із формою. Тренажери Сміта також можуть допомогти вашій формі.

Нещодавно Кім Кардаш’ян розповіла про своє екстремальне схуднення. Щоб знизити вагу, зірці довелося кардинально змінити свій спосіб життя. І все заради того, щоб влізти у сукню Мерилін Монро до заходу Met Gala.